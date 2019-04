später lesen Wechselhaftes Wetter an Rhein, Mosel und Saar Teilen

Die Menschen an Rhein, Mosel und Saar müssen sich in den kommenden Tagen auf wechselhaftes und ungemütliches Wetter einstellen. „Es wird windig, regnerisch und die Temperaturen gehen deutlich zurück“, sagte am Donnerstag eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. dpa