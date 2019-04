später lesen Wechselhaftes Wetter an Rhein, Mosel und Saar Teilen

Twittern

Teilen



Das Wetter bleibt unbeständig in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz und des Saarlands. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach muss etwa am Sonntag mit Regen gerechnet werden, der erst am Abend allmählich nachlässt. dpa