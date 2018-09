später lesen Wechselhaftes Wetter bei meist angenehmen Temperaturen Teilen

Twittern

Teilen



Die ersten Herbsttage bringen sowohl Regen als auch spätsommerliche Temperaturen nach Rheinland-Pfalz und in das Saarland. Meist trocken ist es bei Höchstwerten von 24 Grad noch am Sonntag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. dpa