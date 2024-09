Wetter Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

In den kommenden Tagen soll das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaft und regnerisch werden. Es werde windig und vor allem im Bergland seien teils stürmische Böen zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Laut den Meteorologen soll es bei maximal 16 bis 20 Grad bis in die Nacht stark bewölkt und regnerisch werden. In der Nacht zum Donnerstag soll es dann teils kräftig und anhaltend regnen.