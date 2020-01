Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Mainz/Saarbrücken Dichte Wolken, teils stürmischer Wind, aber auch einige Sonnenstrahlen: Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich zu Beginn der neuen Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. Der Montag bringt überall dichte Wolken und stellenweise Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Tag liegen die Temperaturen bei 4 bis 9 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen den Meteorologen zufolge dann auf 3 bis 6 Grad, im Bergland frischt der Wind stark auf. Hier erwartet der DWD teils stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde.

Der Dienstag ist dann erneut wolkig mit vereinzelten Schauern, aber auch mit einzelnen sonnigen Abschnitten besonders in der Vorderpfalz. Mit bis zu 12 Grad wird es laut DWD mild. Im Bergland ist erneut böiger Wind zu erwarten. In der Nacht dürfte es stellenweise regnen, bei Temperaturen zwischen 4 und 7 Grad ist es anhaltend windig mit einzelnen Böen. Am Mittwoch müssen die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland dann zwar weiter mit starkem Wind rechnen, sie können sich den DWD-Experten zufolge aber auch auf fast frühlingshafte Temperaturen freuen: Neben vereinzelten Schauern im Nordwesten kann es vielerorts immer wieder sonnige Abschnitte geben, die Temperaturen klettern auf 9 bis 13 Grad.