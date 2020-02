Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Saarbrücken Zum Fastnachtswochenende erwartet die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland wechselhaftes Wetter. Der Freitag startet zunächst bewölkt aber trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit.

Die Temperaturen kommen nicht über 11 Grad. Im Laufe des Tages wechseln sich am Himmel Wolken und Sonne ab. In der Nacht zu Samstag bleibt es trocken bei Tiefstwerten zwischen 4 bis 2 Grad. Aus Südwesten kann es zu starken Böen kommen. Am Samstag kann es im Norden zunächst noch etwas regnen, meist bleibt es aber trocken. In der Pfalz steigen die Temperaturen auf bis zu 13 Grad.