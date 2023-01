Deutscher Wetterdienst warnt : Wechselhaftes und windig bis stürmisches Wetter in der Region

Ein Windsack weht bei stürmischem Wetter im Wind.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und dem Saarland werden in den kommenden Tagen wechselhafte und windige Wetterbedingungen erwartet. Wie die Chancen auf eine Rückkehr des Winters in den nächsten Tagen stehen, weiß unser Meteorologe Dominik Jung.

Am Mittwoch wird es zunächst bedeckt und teils regnerisch, ehe es am Nachmittag und Abend zu Regenschauern kommt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Mittwoch mitteilte. Es weht ein mäßiger Südwestwind mit starken bis stürmischen Böen bei Geschwindigkeiten um 55 km/h (Bft 7) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung. Der Deutsche Wetterdienst warnt, dass in Kammlagen Sturmböen bis 65 km/h (Bft 8) erwartet werden.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 12 Grad. Auch am Donnerstag erwarten die Meteorologen wolkige, und ab und an regnerische Konditionen. Die Temperaturen erreichen 9 bis 14 Grad, in Hochlagen nur 8 Grad. Im Bergland kommt es teils zu starken bis stürmischen Böen. Grau und leicht regnerisch geht es am Freitag weiter - bei Höchstwerten zwischen 8 und 13 Grad.

Kein Winterwetter in Sicht

„Immer wieder liest man etwas über einen möglichen Wintereinbruch in der nächsten Woche. Daran ist allerdings überhaupt nichts dran“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer beim Wetterdienst Q.met (www.qmet.de). „Die Berechnungen deuten laut jung bis zum 15. Januar auf eine Fortdauer der milden Witterung hin, auch danach sieht es für den Winter in den Niederungen eher schlecht aus.“ Der Januar ist laut Jung nach den ersten drei Tagen satte 9,1 Grad wärmer als das Klimamittel. „Natürlich wird diese Abweichung noch nach unten gehen, aber auch 2 bis 3 Grad zu warmer Januar könnte durchaus am Ende herauskommen. Der Winter 2022/23 ist wie von NOAA bereits im Sommer 2022 angekündigt, auf bestem Weg zu einem der wärmsten Winter seit 1881 zu werden“ erklärt Jung.