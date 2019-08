Wechselhaftes Wetter in Rheinland-Pfalz

Offenbach Zum Ende der Woche wird das Wetter in Rheinland-Pfalz wechselhaft. Am Donnerstagnachmittag sind dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in der Eifel einzelne Schauer möglich. Dazu wehen zeitweise frische Böen aus Südwest bis West.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag bei 25 bis 28 Grad.

Am Freitag soll es laut Prognose wärmer werden: Die Temperaturen steigen auf bis zu 32 Grad. Der Morgen bleibt zunächst trocken, im Laufe des Vormittags zieht von Westen her Regen auf. Örtlich sind nach DWD-Angaben tagsüber auch Gewitter möglich. In der Nacht zu Samstag soll es noch einzelne Schauer geben.