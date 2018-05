später lesen Wechselhaftes Wetter mit Gewittern an Rhein, Mosel und Saar FOTO: Silas Stein FOTO: Silas Stein Teilen

An Rhein, Mosel und Saar wird das Wetter nach Pfingsten wechselhaft. Nach einem kurzen Zwischenspiel von Sonne und Wolken ziehen am Dienstag von Süden her Schauer und teils schwere Gewitter über das Saarland und Rheinland-Pfalz, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag in Offenbach mit. Die Temperaturen sollen dabei auf 22 bis 27 Grad steigen. dpa