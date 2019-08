Wechselhaftes Wetter: Temperaturen knapp über 20 Grad

Ein Mann geht mit einem Regenschirm vor aufziehenden dunklen Wolken spazieren. Foto: Martin Gerten/Archivbild.

Offenbach In Rheinland-Pfalz und im Saarland kommen die Temperaturen am Dienstag über 18 bis 21 Grad nicht hinaus. Damit werde es recht kühl, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mit. Meist bleibe es trocken, allerdings könne es am Nachmittag im Norden einzelne Schauer oder Gewitter geben.

