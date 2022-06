Wettervorhersage : Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart: Dienstag bis 29 Grad

Offenbach In der ersten Wochenhälfte wird das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland unbeständig mit Regen und Gewittern. Am Montagvormittag ist es verbreitet bewölkt, örtlich sind gewittrige Schauer möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.

Erwartet werden auch stürmische Böen und Starkregen mit Mengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter. Im Laufe des Tages lockert der Himmel von Nordwesten her auf und es bleibt zunehmend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad in der Eifel und dem Westerwald und 26 Grad in der Vorderpfalz.

Am Dienstag wird es laut DWD-Vorhersage überwiegend heiter bis sonnig. Die Temperaturen steigen leicht auf 23 bis 29 Grad. Zum Abend hin sind im Süden einzelne Schauer und Gewitter möglich.

Der Mittwoch beginnt zunächst trocken, später ziehen im Süden erneut Schauer und Gewitter auf. Dazu erwartet der DWD Höchstwerte zwischen 25 und 29 Grad.

