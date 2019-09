Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart in Rheinland-Pfalz

Offenbach/Mainz Mit dem Wochenanfang hält Herbstwetter Einzug in Rheinland-Pfalz. Am Montag wird es im Bundesland stark bewölkt sein und gebietsweise regnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mit. Gegen Nachmittag sollen sich die Wolken aber auflockern und der Regen nachlassen.

Die Höchsttemperatur liegt bei 20 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, aber meist trocken, Dienstagmorgen bildet sich gebietsweise Nebel.