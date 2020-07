Wechselhaftes Wetter zum Wochenstart

Dunkle Wolken ziehen über eine Landschaft. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich in der neuen Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. Zum Start breiten sich in der Nordhälfte bei einem Wechsel aus wolkigen und sonnigen Abschnitten Schauer aus, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Montagmorgen sagte.



In der Südhälfte sei es dagegen überwiegend trocken und sonnig. Aufgrund kühlerer Meeresluft erreichen die Temperaturen laut DWD 16 bis 23 Grad.