Wetter Wechselhaftes Wochenende mit Regenschauern

Viele Wolken und ab dem Nachmittag auch Blitz und Donner prägen das Wetter an diesem Freitag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Wenn Gewitter aufziehen, kann es zudem ordentlich regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Bis zu 15 Liter pro Quadratmeter könnten in einer Stunde zusammenkommen, auch Hagel könne dabei sein ebenso wie starke bis stürmische Böen. Die Höchsttemperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad, in Hochlagen auf 11 bis 13 Grad.