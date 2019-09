Wechselnd bewölkt und überwiegend trocken zum Wochenstart

Ein Sonnenstrahl scheint durch die Blüte einer Sonnenblume. Das Wetter bleibt auch in den kommenden Tagen wechselhaft. Foto: Frank May/Archivbild.

Mainz Die neue Woche beginnt in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit einem Sonne-Wolken-Mix. Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge bleibt es am Dienstag wechselnd bewölkt, es sind aber auch längere sonnige Abschnitte möglich.

Zudem bleibe es trocken. Die Temperaturen sollen bis zur Wochenmitte wieder etwas steigen: Am Dienstag wird es der Prognose zufolge zwischen 17 und 22 Grad warm, am Mittwoch sind bis zu 24 Grad möglich.

„Ein schöner Spätsommer“, hieß es vom DWD. In der Nacht zu Donnerstag sollen dann zunehmend Wolken über die Länder ziehen, stellenweise kann es im Norden auch regnen. Tagsüber sollen die Temperaturen wieder die 24-Grad-Marke erreichen. In der Nacht zum Freitag ist es laut Vorhersage gering bewölkt oder klar, in der zweiten Nachthälfte im Nordwesten Bewölkungsverdichtung. Es soll aber nicht regnen.