Querelen in der Partei Wefelscheid gibt Landesvorsitz der Freien Wähler auf

Alscher war erst im Juli für den ins Europaparlament gewechselten Ex-Fraktionschef Joachim Streit in den Landtag gekommen. Zuletzt hatte Alscher auch öffentlich herbe Kritik an Streits Nachfolger als Fraktionschef, Helge Schwab, geäußert. Auf dem Parteitag der Freien Wähler in Kordel am vergangenen Wochenende kam es zu Auseinandersetzungen, unter anderem zwischen Alscher und Streit.