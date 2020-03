Wegen Corona: Uniklinik Homburg schränkt Besuchszeiten ein

Homburg Mit der Coronakrise gelten ab sofort beim Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) in Homburg strengere Regeln für Besucher. Um die Risiken einer Ausbreitung des Coronavirus zu minimieren, seien die Besuchszeiten auf 16 bis 18 Uhr beschränkt worden, teilte das UKS in Homburg mit.

Zudem sei nur noch ein Besucher pro Patient und Tag vorgesehen. Diese Regelung gelte an jedem Tag der Woche bis auf Weiteres, hieß es in einer Mitteilung.

Damit sollten die Patienten vor eingetragenen Infektionen mit dem neuartigen Virus Sars-CoV-2 geschützt werden. Nach Möglichkeit sollten Angehörige und Bekannte andere Möglichkeiten der Kommunikation mit den Patienten nutzen, zum Beispiel Telefonate. Am Homburger Uni-Klinikum war am Dienstag vor einer Woche der erste bestätigte Corona-Fall im Saarland bei einem Arzt aufgetreten.

Am Kreiskrankenhaus St. Ingbert gibt es bereits seit einigen Tagen eingeschränkte Zeiten für Besucher. Sie gelten von 12 bis 12.30 Uhr und von 17 bis 18 Uhr, wie eine Sprecherin am Dienstag sagte. Zudem würden Besucher am Eingang der Klinik darauf hingewiesen, dass sie Schutzmasken tragen und sich die Hände desinfizieren sollten.