Kostenpflichtiger Inhalt: Gesundheit : Coronavirus: Immer mehr Großveranstaltungen in der Region werden abgesagt

Foto: dpa/Marcel Kusch

Trier Wer in Trier oder dem Kreis Trier-Saarburg ein Großevent plant, soll Adresslisten aller Teilnehmer erstellen, sicher gehen, dass niemand aus Risikogebieten dabei ist und Erkältete nicht reinlassen. Das Ziel: Eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Zahlreiche Organisatoren sagen ihre Veranstaltungen nun ab.

Dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dringend dazu rät, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen, zeigt nun auch in der Region Trier Wirkung. So cancelte die Hochschule Trier am Montagmittag einen für Dienstag geplanten Info-Tag für Schulen, der gemeinsam mit der Agentur für Arbeit organisiert worden war. Als Grund nannte die Hochschule Spahns Empfehlung.

Ebenfalls seit Montag steht fest, dass der für Mitte Mai auf dem Föhrener Flugplatz geplante Tag der Elektromobilität mit geschätzten 10 000 Teilnehmern nicht stattfinden wird. Jedenfalls nicht in der geplanten Größe.

Auch zahlreiche kleinere Veranstaltungen wurden am Montag abgesagt, darunter ein für den 12. März geplanter Verbraucherrechtstag im Kurfürstlichen Palais in Trier sowie ein für den 15. März geplantes Konzert der Villa Musica in der Schweicher Synagoge.

Am Dienstag soll es nach Auskunft der Kreisverwaltung Trier-Saarburg eine Telefonkonferenz aller rheinland-pfälzischen Gesundheitsämter geben, in der darüber beraten wird, wie man nach der Empfehlung Spahns in Rheinland-Pfalz mit Großveranstaltungen umgehen will.

Nach Auskunft der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich gibt dazu bisher keine Empfehlungen oder Weisungen der übergeordneten Gesundheitsbehörden und Ministerien.

Für den Eifelkreis Bitburg-Prüm hatte Landrat Joachim Streit bereits vergangene Woche geraten, sämtliche Veranstaltungen abzusagen – nicht nur die großen. Derart deutlich hat man sich in Trier und den anderen Landkreisen bisher nicht geäußert. Dort bleibt die Entscheidung den Veranstaltern überlassen.

Ein Schreiben zeigt, vor welch enormen, wenn nicht unlösbaren Herausforderungen Organisatoren derzeit stehen. Bereits vergangene Woche hatte das Trierer Gesundheitsamt Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen herausgegeben. Sie basieren auf Empfehlungen des Robert Koch Instituts:

Zur Risikoabschätzung sollen Veranstalter demnach nicht nur abklären, ob Menschen mit Grunderkrankungen vor Ort sein werden, sondern auch „sicherstellen, dass niemand an der Veranstaltung teilnimmt, der sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet (www.rki.de/covid-19-risikogebiet) aufgehalten hat oder Kontakt zu einem bestätigten COVID-19 Fall hatte.“

In dem Schreiben vom 4. März empfehlen der Landkreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier Veranstaltern eine Kontaktdatenliste aller Teilnehmer „mit genauen Angaben zur Person inklusive Adresse und Telefonnummer“ zu erstellen, Teilnehmer mit Erkältungssymptomen bei der Einlasskontrolle auszuschließen, einen Mindestabstand von einem Meter zwischen den Teilnehmern zu garantieren und für eine gute Belüftung zu sorgen.

Weiter teilen die Verwaltungen mit: „Wir empfehlen, zu prüfen, ob die Maßnahmen eingehalten werden können. Sollte dies nicht zutreffen, raten wir, von der Durchführung der Veranstaltung Abstand zu nehmen.“ Grund für diese Empfehlung sei, dass bei größeren Veranstaltungen viele Menschen angesteckt werden könnten, währen die „Rückverfolgbarkeit von Kontaktpersonen extrem schwierig sein kann“.

Nach bisherigem Kenntnisstand gibt es in der Region aktuell einen bestätigten Coronavirus-Fall und zwar im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Die betroffene Person ist in Quarantäne.

Seit Südtirol zum Risikogebiet erklärt wurde, steigt die Zahl der Coronavirus-Verdachtsfälle in der Region sprunghaft an. „Aktuell (Stand: 14 Uhr) zählen wir sechs symptomatische Reiserückkehrer“, teilt die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich mit. Auch in Trier melden sich verunsicherte Heimkehrer beim Gesundheitsamt.

Damit mögliche Corona-Patienten für einen Test nicht erst in eine Arztpraxis fahren müssen, gibt es in Rheinland-Pfalz mobile Ärzteteams, die bei begründetem Verdacht Hausbesuche machen. Zu erreichen sind diese Ärzte unter der Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117.

Eine Volksfreund-Anfrage, wie die Gesundheitsämter der Region mit Spahns Empfehlung umgehen, was diesbezüglich in Mainz geplant ist und welche weiteren Events ausfallen, läuft.