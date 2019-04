später lesen Wegen des Zölibats: Bistümer haben Priester verloren Teilen

Der Zölibat sorgt immer wieder für Diskussionen und hat in den vergangenen Jahren zum Amtsverzicht mehrere katholischer Priester in hessischen Bistümern geführt. In den vergangenen fünf Jahren kehrten fünf Geistliche im Bistum Fulda der Kirche den Rücken zu und im Bistum Mainz legten drei ihre Ämter nieder, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. dpa