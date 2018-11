später lesen Wegen Exmatrikulationen: Experten fordern mehr Betreuung FOTO: Swen Pförtner FOTO: Swen Pförtner Teilen

In der Diskussion über Studienabbrecher halten Experten Beratungsangebote für Studenten für immens wichtig. Die Rahmenbedingungen an den Hochschulen müssten so gestaltet werden, dass es Studierenden möglich sei, ihren Studienverlauf entsprechend ihrer Qualifikationen und Fähigkeiten erfolgreich abzuschließen, sagte der rheinland-pfälzische Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD). dpa