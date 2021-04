Wegen höherer Inzidenz weitet Saarland Testpflicht aus

Eine Mitarbeiterin eines Corona-Schnelltestzentrums hält einen Corona-Schnelltest mit negativem Ergebnis in der Hand. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Saarbrücken Die Ampel im Saarland-Modell steht nun auf Gelb: Da die Zahlen gestiegen sind, müssen Kunden auch im Einzelhandel oder bei Friseuren einen negativen Test vorweisen. Das stößt auch auf Kritik.

Eine knappe Woche nach dem Start des umstrittenen Öffnungsmodells im Saarland ist wegen gestiegener Infektionszahlen nachgeschärft worden: Seit Montag gilt eine erweiterte Testpflicht, nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge über 100 gelegen hatte. Heißt konkret: Nun müssen auch Kunden im Einzelhandel, bei Friseuren oder bei Kosmetikern ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ausgenommen sind nur Läden des täglichen Bedarfs wie Supermärkte sowie Banken oder medizinische Behandlungen.

Das Saarland-Modell könnte aber auch mit der geplanten bundeseinheitlichen Notbremse für Landkreise ab einer Inzidenz von 100 ausgebremst werden. Lockerungen müssten dann zurückgedreht werden, nächtliche Ausgangsbeschränkungen sind im Gespräch. Am Sonntag lag im Saarland in vier von sechs Kreisen die Inzidenz über 100. Die landesweite Inzidenz, also die Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen 7 Tage, betrug 121,1.