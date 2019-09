Wegen Körperverletzung: Ermittlungen gegen Polizisten

Trier Die Staatsanwaltschaft Trier ermittelt nach eigenen Angaben gegen einen Bundespolizisten wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt. Die Behörde bekam nach eigenen Angaben am Mittwoch ein der Polizei in Prüm anonym übermitteltes Video, das laut Staatsanwaltschaft die Festnahme eines Mannes durch Bundespolizisten in der Nacht zum Montag in Prüm zeigt.

