Gesundheit am Arbeitsplatz Fehlzeiten im Job: Im Eifelkreis arbeitet es sich stressfreier

Gibt es im Eifelkreis Bitburg-Prüm mehr Wertschätzung für die Arbeit von Beschäftigten? Eine Interpretation der jüngsten Auswertung der gesundheitsbedingten Fehlzeiten der Krankenkasse Barmer unter den bei ihr in Rheinland-Pfalz versicherten 190.000 Erwerbspersonen könnte diesen Schluss jedenfalls zulassen. „Seelische Leiden haben viele Ursachen, auch betriebsbedingte. Ein mitarbeiterorientierter und wertschätzender Führungsstil, der Beschäftigte in Entscheidungen einbindet, fördert die Gesundheit am Arbeitsplatz“, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Denn: Noch nie haben Beschäftigte im Land öfter wegen psychischer Leiden wie etwa Depression krank auf der Arbeit gefehlt als im Jahr 2023. Im Durchschnitt hatten Beschäftigte 4,6 Fehltage im Beruf wegen seelischer Probleme. Die größte Rolle spielten dabei Depressionen mit 1,3 Arbeitsunfähigkeitstagen. Damit ist die Zahl der beruflichen Fehltage infolge psychischer Erkrankungen in den vergangenen zehn Jahren um 53 Prozent in Rheinland-Pfalz gestiegen.