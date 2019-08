Wegen Rowdies: Im Fußballstadion wacht ein Staatsanwalt

Kaiserslautern Fußballrowdies auf dem Betzenberg müssen bei Krawall sofortige juristische Schritte befürchten: Bei fast allen Partien des 1.FC Kaiserslautern sitzt ein Staatsanwalt im Stadion. „Er wird bei Maßnahmen der Polizei eingebunden - etwa Blutprobe, Beschlagnahme von Beweisen, Durchsuchung - und erwirkt bei Bedarf entsprechende Beschlüsse beim Bereitschaftsrichter“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern.

Während des Spiels sitzt der Staatsanwalt nicht etwa zwischen Zuschauern auf der Tribüne, sondern er hält sich im Stadion in der Einsatzzentrale der Polizei auf. Sieht er relevante Vorgänge - das können etwa Banner mit Parolen sein -, kann er auf eigene Initiative Ermittlungen vornehmen oder dies anordnen. In Kaiserslautern sei ein Staatsanwalt bei allen „Hochrisikospielen“ im Stadion - und auch sonst nach Absprache mit der Polizei, sagte der Sprecher. Als nächste sensible Begegnung auf dem Betzenberg gilt am 1. September das Drittligaspiel gegen den badischen Rivalen SV Waldhof Mannheim.