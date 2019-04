später lesen Wegen überwiegender Bodenhaltung: Land will mehr Öko-Eier Teilen

Twittern

Teilen



Die meisten Legehennen in Rheinland-Pfalz leben in Bodenhaltung. 141 solcher Betriebe mit insgesamt maximal gut einer Million Hennen gibt es im Land, wie das Umweltministerium in Mainz der Deutschen Presse-Agentur sagte. dpa