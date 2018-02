später lesen Weiberfastnacht: Polizei zieht weitgehend positive Bilanz Teilen

Twittern

Teilen



Die Mainzer Polizei blickt auf eine verhältnismäßig ruhige Weiberfastnacht zurück. Vor allem tagsüber hätten die Jecken größtenteils friedlich gefeiert. Erst ab dem Abend kam es laut einer Polizeimitteilung zu einigen gewalttätigen Auseinandersetzungen. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte, wurden im Laufe der Veranstaltung in der Innenstadt insgesamt 17 Strafanzeigen gestellt - die meisten davon aufgrund von leichten Körperverletzungsdelikten. Drei Personen mussten zwischenzeitlich in Polizeigewahrsam genommen werden. Insgesamt kontrollierte die Polizei über 70 Personen und sprach 10 Platzverweise aus. Laut Angaben des Veranstalters nahmen in diesem Jahr über 15 000 Personen am Straßenkarnevalstreiben in Mainz teil. dpa