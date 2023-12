Kirche Weihbischof Bentz: „Weihnachten rührt an Friedenssehnsucht“

Christen hätten aber nicht nur einen Wirklichkeitssinn für das, was ist, sondern vor allem einen Möglichkeitssinn für das, was sein könnte und sein sollte. „Wir sind nicht der Überzeugung, die Welt ist nun einmal so, wie sie ist. Wir sind der Überzeugung, in dieser Welt, wie sie nun mal ist, steckt mehr“, so Bentz. „Weihnachten rührt an unsere Friedenssehnsucht.“ Deshalb sei es gut, dass das Fest Jahr für Jahr im Kalender stehe - „gerade und trotz all dessen, was tatsächlich in der Welt geschieht“.