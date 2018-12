später lesen Weihnachten bei der Telefonseelsorge FOTO: Michael Kappeler FOTO: Michael Kappeler Teilen

An Weihnachten erreichen die Telefonseelsorger in Rheinland-Pfalz in der Regel vermehrt Anrufe wegen familiärer Probleme. „Das sieht dann so aus, dass man sich auf das Familienfest freut, aber die Stimmung ist überhaupt nicht friedlich“, sagt Ulrich Heinen, Leiter der Telefonseelsorge Mittelrhein in Koblenz. dpa