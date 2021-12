Klima : Wie die Weihnachtszeit umweltfreundlicher werden kann

Trier Kerzenschein, Geschenke unter dem Weihnachtsbaum und Lichterketten – all das gehört jedes Jahr zur Weihnachtszeit dazu. Doch wie schädlich sind diese Rituale für die Umwelt und welche Alternativen gibt es?

Weihnachten – das Fest der Liebe. Vielerorts gibt es in diesem Jahr wieder Weihnachtsmärkte, die Städte sind dekoriert. Doch das ist nicht alles in der Vorweihnachtszeit: Weihnachtsbäume, Kerzen und Geschenke gehören ebenfalls dazu. Wie schädlich sind Weihnachtsidylle und Konsumrausch für die Umwelt und gibt es umweltfreundlichere Alternativen?

Wie man beim Kauf des Weihnachtsbaumes die Umwelt schonen kann

Sowohl in den Haushalten als auch an vielen öffentlichen Orten ist er der Weihnachtsbaum kaum wegzudenken. 2019 wurden 29,8 Millionen Weihnachtsbäume gekauft, um in deutschen Haushalten geschmückt zu werden. Mehr als zwei Millionen Bäume wurden dabei nach Deutschland importiert – aus Dänemark, Österreich, Polen oder Tschechien. Davon gehen nach Schätzungen etwa 1,4 Millionen Bäume nach Rheinland-Pfalz. Die beliebteste Sorte ist die Nordmanntanne, gefolgt von der Blaufichte. Die meisten wachsen auf Plantagen, werden mit Pestiziden und Herbiziden behandelt, die nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit schädlich sein können.

Stattdessen empfiehlt das Umwelt-Bundesamt Öko-Bäume. Der Anteil dieser Bäume beläuft sich laut der Aktionsgemeinschaft für Natur und Umwelt, Robin Wood, auf nur ein Prozent der gekauften Weihnachtsbäume. Bäume, die direkt aus dem heimischen Wald kommen und ohnehin gefällt werden müssten, haben hingegen eine neutrale CO 2 -Bilanz.

Wie man mit der richtigen Lichterkette Strom sparen kann

Was wären Weihnachtsbäume ohne entsprechende Beleuchtung. Laut einer Lichtblick-Weihnachtsumfrage erstrahlen in diesem Jahr 19.500.000.000 Lämpchen zu Weihnachten in deutschen Haushalten – ein neuer Rekord. Bei 23 Prozent handele es sich um normale Glühbirnen, bei 77 Prozent würden LED-Lämpchen genutzt. Der Stromverbrauch liege bei 623 Millionen Kilowattstunden. Das entspreche dem Jahresverbrauch einer mittleren Stadt mit 208.000 Haushalten. Das Klima könne um 193.000 Tonnen CO 2 entlastet werden, wenn Ökostrom für alle Lämpchen genutzt werden würde.

Nach Angaben des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) verbrauchen Lichterketten mit Leuchtdioden (LED) 90 Prozent weniger Strom als herkömmliche und haben eine längere Lebensdauer. Wichtig sei dabei, keine batteriebetriebenen Lichterketten zu verwenden, da die Batterien später im Müll landeten und dadurch – zusammengenommen – etliche Tonnen schädliches Cadmium in die Umwelt gelangten. Zeitschaltuhren sorgen zudem dafür, dass die Beleuchtung nicht permanent brennt.

Diese Alternativen gibt es zu Kerzen aus Paraffin

Bei Kerzenschein beisammen sitzen und Plätzchen zu einem warmen Kakao oder Punsch essen – der Inbegriff der Weihnachtszeit. Doch selbst bei Kerzen gibt es diverse Faktoren, die die Umweltbilanz verschlechtern. Pro Kopf kommen die Deutschen auf 2,4 Kilogramm Kerzen, die sie jährlich abbrennen lassen. Etwa die Hälfte der verbrauchten Kerzen wird auch in Deutschland hergestellt.

Für die Herstellung wird in der Regel Paraffin verwendet. Das ist ein Abfallprodukt in der Schmierölproduktion. Durch bessere Herstellungsverfahren gibt es immer weniger Paraffin, wodurch dieses importiert werden muss – was den Preis höher treibt und entsprechend billigeren Produkten einen größeren Markt bietet. Erdölprodukte bringen prinzipiell eine negative Klimabilanz mit sich.

Kerzen aus Stearin bieten eine Alternative. Das sind pflanzliche oder tierische Fette, in einigen Fällen werden sie mit Paraffin vermischt. Da die Fette meist aus Palmöl entstehen, ist deren Herstellung ebenfalls eher kritisch zu betrachten. Alternativen bieten Soja-, Kokos- oder Rapsölkerzen. Klassische Bienenwachskerzen bilden gerade einmal 0,5 Prozent der gesamten Kerzenwachsproduktion. Dabei wird die Klimabilanz erneut ins Negative gedrückt, weil das Wachs zumeist importiert werden muss – aus China, Südamerika oder Südafrika.

Wie sich bei Geschenkverpackungen Papier sparen lässt

Die Millionen Geschenke, die jährlich zu Weihnachten verschenkt werden, müssen auch verpackt werden. Im Vergleich zum restlichen Jahr steigt das Verpackungsmaterial um 20 Prozent, wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) schreibt. Papier, Folie, Schleifen, Anhänger oder Geschenkbänder werden einmalig genutzt und landen danach direkt im Müll. Als Alternative könne man gerade bei großen Geschenken auf eine komplette Ummantelung mit Papier verzichten. „Eine intakte Umwelt ist das beste Geschenk, das wir zukünftigen Generationen machen können“, sagt die Stellvertretende DUH-Geschäftsführerin Barbara Metz. Alte Zeitschriften- oder Zeitungsseiten, Tücher, Kunstdrucke oder wiederverwendetes Geschenkpapier seien sinnvolle Alternativen.

Auch den Einsatz von Geschenkpapier mit Kunststoff- oder Aluminiumbeschichtung sieht die DUH äußerst kritisch. Diese behindern nicht nur den Recyclingkreislauf, sondern führen noch darüber hinaus zu großen Umweltverschmutzungen in den Abbauländern gerade von Aluminium. Alternative Verpackungsmöglichkeiten liefert die DUH in einem PDF.

