Weihnachtsbaum-Diebe auf frischer Tat festgenommen

Ein Blaulicht der Polizei. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild.

Neustadt/Weinstraße Eine Woche vor Heiligabend haben zwei Männer in Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz zwei Weihnachtsbäume gestohlen - und wurden auf frischer Tat festgenommen. Ein Zeuge meldete am frühen Dienstagmorgen der Polizei, dass das Duo zwei in Netze verpackte Bäume in einer Schubkarre transportierte, was ihm angesichts der Uhrzeit verdächtig vorkam.

