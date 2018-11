später lesen Weihnachtsbaum für den Landtag kommt aus Kaiserslautern Teilen

Twittern

Teilen



Es weihnachtet im Landtag: Die Weihnachtstanne für das rheinland-pfälzische Parlament stammt in diesem Jahr aus Kaiserslautern. Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) nehme den Baum am Mittwoch nächster Woche im Innenhof der Verwaltung in Empfang, teilte der Landtag am Mittwoch mit. dpa