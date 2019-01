später lesen Weihnachtsbaumwurf-Weltmeister werden in der Pfalz gekürt FOTO: Oliver Dietze FOTO: Oliver Dietze Teilen

Twittern

Teilen



Knapp zwei Wochen nach Weihnachten kommt der Tannenbaum am heutigen Sonntag im pfälzischen Weidenthal zu letzten Ehren. Bei der Weltmeisterschaft im Weihnachtsbaumwerfen müssen sich Männer und Frauen in getrennten Wettbewerben in drei Disziplinen beweisen: Hochwurf über eine Latte sowie Weitwurf und Schleuderwurf. dpa