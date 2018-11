später lesen Weihnachtsbriefmarke zeigt Mainzer Chagall-Madonna FOTO: Kunstverlag Maria Laach FOTO: Kunstverlag Maria Laach Teilen

Twittern

Teilen



Die Weihnachtspost bringt in diesem Jahr ein Motiv aus Mainz in Briefkästen in aller Welt: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stellt heute in St. Stephan in Mainz eine Sonderbriefmarke vor, die einen Ausschnitt aus einem der dortigen Kirchenfenster von Marc Chagall (1887-1985) zeigt. dpa