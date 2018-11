später lesen Weihnachtsbriefmarke zeigt Mainzer Motiv mit Maria und Jesus FOTO: Kunstverlag Maria Laach FOTO: Kunstverlag Maria Laach Teilen

Die Post ehrt auf ihrer diesjährigen Weihnachtsbriefmarke den Maler Marc Chagall. Eine Madonna in einem seiner Kirchenfenster in St. Stephan in Mainz ist das Motiv der Sondermarke, die dort am Dienstag von der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, Bettina Hagedorn (SPD), vorgestellt wurde. dpa