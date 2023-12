Wirtschaft Brillanten, Gold und Kaschmir bitte! Händler der Region freuen sich über überraschend gutes Weihnachtsgeschäft

Wer mal mit richtig fröhlichen, zufriedenen Menschen sprechen möchte, sollte diese Woche Einzelhändler in Trier, Bitburg, Saarburg oder auch Daun anrufen. Viel Zeit werden die allerdings nicht haben. Denn entgegen des aktuellen Trends sind viele – wenn auch nicht alle – glücklich darüber, wie toll ihr Weihnachtsgeschäft läuft. Während das Ifo-Institut von trüber Stimmung, schwachen Umsätzen und einem sinkenden Geschäftsklimaindex berichtet, sagen Geschäftsleute aus der Region Trier Sätze wie: „Die Bude ist voll. Wir sind sehr zufrieden“. Diese Worte stammen von Kira Reiter in der Trierer Rappelkiste, die sich über die Nachfrage nach Gesellschaftsspielen für Groß und Klein freut. Auch ganz bunte Weihnachtskugeln seien sehr beliebt. „Die Leute sind gut drauf, das ist eine richtig schöne Weihnachtsstimmung“, findet sie. Auch beim Trierer Elektronikhändler Blang laufen die Geschäfte gut. Bluetooth-Lautsprecher und Waffeleisen seien beliebte Artikel, berichtet Torsten Melcher. „Bei uns ist es wunderbar“, sagt auch die Trierer Buchhandlung Gegenlicht, deren Laden so voll ist, dass für ein längeres Gespräch keine Zeit bleibt. Nur so viel: Romane und Sachbücher sind gefragt und Kalender laufen viel besser als im Vorjahr. Bei der Kofferecke hätte man sich etwas mehr gewünscht. Gerade bei hochpreisigen Taschen über 500 Euro beobachte er Zurückhaltung, sagt Geschäftsführer Dominik Niedenführ. Ganz unzufrieden ist er aber nicht.