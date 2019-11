Weihnachtsmänner auf Motorrädern wieder auf Spendenfahrt

Maikammer PS-stark für einen guten Zweck: Rund zwei Dutzend als Weihnachtsmänner verkleidete Biker brausen wieder mit Motorrädern am 6. Dezember auf Spendenfahrt durch die Südpfalz. Auf der diesjährigen Route von Maikammer über Landau nach Speyer sammeln die „Harley Davidson riding Santas“ - bei geeignetem Wetter - erneut Geld für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen, wie Sprecher Patrick Kuntz sagte.

Im vergangenen Jahr kamen rund 25 000 Euro zusammen, doppelt so viel wie 2017. Die Gruppe besucht seit 2015 am Nikolaustag mehrere Kinder- und Seniorenheime in der Region.