Selbst der Weihnachtsmann fliegt hin Advents-Ausflug: Das bieten die Weihnachtsmärkte in Metz, Saarbrücken und Luxemburg

Metz/Luxemburg/Saarbrücken · In Metz unter 2000 Laternen schlendern, in Luxemburg dem Herzen folgen und in Saarbrücken auf dem Jupiter fahren. Die großen Weihnachtsmärkte in den angrenzenden Regionen lassen sich einiges einfallen, um ihre Besucher zu begeistern – und kommen dabei immer wieder auf neue Ideen.

12.12.2023 , 17:22 Uhr

Alle Jahre wieder fliegt der Weihnachtsmann mit seinem Schlitten über den Saarbrücker Christkindlmarkt – auch schon im Jahr 2009. Foto: picture alliance / dpa/Oliver Dietze