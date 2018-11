später lesen Weihnachtsmärkte sind beliebte Reiseziele geworden FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Auf den Weihnachtsmärkten in Rheinland-Pfalz gehen in diesen Tagen nach und nach die Lichter an. Auswärtige Gäste werden für dabei zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor. Der Anteil der Besucher, die aus anderen Regionen Deutschlands und aus dem Ausland anreisen, steigt vielerorts seit Jahren, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in rheinland-pfälzischen Kommunen ergibt. dpa