Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen geplant

Zahlreiche Menschen besuchen den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen. Foto: Markus Prosswitz/masterpress/dpa/Archivbild

Ludwigshafen Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Nachdem der Markt im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen war, sollen nun vom 10. November bis zum 23. Dezember die Hütten öffnen, wie die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft am Freitag mitteilte.

Für den Weihnachtsmarkt würden „sämtliche pandemiebedingte Rahmenbedingungen“ sowie Abstände zwischen den einzelnen Angeboten eingehalten.