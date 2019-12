Weihnachtsmarkt-Saison 2019 endet mit meist guter Bilanz

Der Dom und die festliche Beleuchtung auf dem Mainzer Weihachtsmarkt spiegeln sich am Abend in einer glänzenden Oberfläche. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa.

Ludwigshafen/Mainz Wochenlang bummelten Besucher zwischen Glühweinduft und Geschenksuche durch die weihnachtlichen Budengassen. In den meisten Fällen sind die Händler mit der Saison zufrieden. Doch es gibt eine Ausnahme.

Hunderttausende Menschen sind in der Adventszeit über die Weihnachtsmärkte in den rheinland-pfälzischen Städten geschlendert. Hinter den Kulissen wird nun oft ein durchweg positives Fazit gezogen. Eine Ausnahme ist allerdings Ludwigshafen.

Auch in Koblenz waren die Veranstalter mit dem Ergebnis zufrieden. „Man spricht bei den Händlern von einem der erfolgreichsten Märkte der letzten Jahre“, sagte Marco Koenitz. Der Mitorganisator des Koblenzer Weihnachtsmarkts schätzte, dass in diesem Jahr 600 000 bis 700 000 Menschen den Markt besucht hätten. „Ich denke, unser großer Vorteil für alle Beteiligten ist, dass der Weihnachtsmarkt sich über sieben Plätze in der Altstadt erstreckt.“ Besucher bummelten durch die Stadt, und davon profitiere auch der Einzelhandel. Neben den Marktbuden seien auch nicht kommerzielle Angebote wie die kostenlosen Konzerte ein Publikumsmagnet gewesen. Auch das Kinderprogramm habe sich bewährt. Für die Kleinen gebe es beispielsweise Kino mit Popcorn und Gummibärchen, so „dass sie kleben von oben bis unten“, sagte Koenitz.