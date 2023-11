Besonders romantisch Trier schafft es in die Vogue: High-Fashion-Magazin kürt Weihnachtsmarkt zu den schönsten in Deutschland

In die Liste der schönsten mittelalterlichen und barocken Weihnachtsmärkte ganz in unserer Nähe hat es der Weihnachts- und Mittelaltermarkt in Sankt Wendel geschafft. Daneben werden der Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen am Neckar sowie der Barocke Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg empfohlen.