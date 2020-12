Wein reist wieder zu Forschern in der Antarktis

Neustadt/Weinstraße Klimaforscher in der Antarktis können sich erneut auf einen guten Tropfen aus Rheinland-Pfalz freuen. Ein Schiff mit mehr als 70 Flaschen Wein und Sekt an Bord verlasse an diesem Sonntag (20.12.) Bremerhaven, teilte am Freitag die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die „Polarstern“ bringe die große Kiste in die Nähe der rund 14.000 Kilometer entfernten Neumayer-Station III, der Rest erfolge mit Raupen und Scootern.