Sieger von Saar und Mosel : Viele Weine aus der Region beim Wettbewerb „Riesling Champion“ erfolgreich

Mosel/Saar In fünf der bewerteten Kategorien konnten Winzer aus der Region mit ihren Weinen glänzen – nicht nur renommierte Weingüter, sondern auch der Nachwuchs.

Im Wettbewerb um den „Riesling Champion“ des Jahres 2022 der internationalen Weinzeitschrift Vinum haben sich viele Betriebe aus dem Weinanbaugebiet Mosel erfolgreich mit ihren Weinen beteiligt. In fünf der bewerteten Kategorien kommen die Sieger aus der Region, darunter neben renommierten Weingütern auch junge Winzer. Der zweite und dritte Platz der Gesamtwertung sowie mehrere zweite und dritte Plätze in den Kategorien gingen ebenfalls an heimische Winzerinnen und Winzer.

Sieger in der Kategorie Riesling Kabinett

Oliver Haag vom Weingut Fritz Haag in Brauneberg siegte in der Kategorie „Riesling Kabinett“ mit seinem 2021er Juffer Kabinett, der von der Jury 93 Punkte erhielt. „Riesling pur“ urteilte die Jury über diesen „klassischen, jugendlich-ungestümen Kabi“. Mit diesem Wein holte sich Oliver Haag dann auch noch den Sieg in der Kategorie „Best buy 15 bis 20 Euro“, den so viel Wein für moderates Geld gibt es beim Riesling-Kabinett wie kaum sonst auf der Welt.

Das zeigte sich im Wettbewerb denn auch gleich zweimal: Ein weiterer Kabinettwein, ebenfalls von der Saar, brachte den Bischöflichen Weingütern Trier den ersten Platz in der Kategorie „Best Buy 10 bis 15 Euro“ ein. Ihr Ayler Kabinett feinherb aus dem Jahrgang 2021 erzielte 92 Punkte. So beschreibt die Jury diesen Wein: „In der Nase ganz viele Kräuter, frisch gemähtes Gras. Salzig und zitronig. Zupackend. Feinmaschig…Raffinesse, Spiel und Zug“. Ein Bilderbuch-Kabinett, der auch Platz Zwei in der Kategorie Kabinett erreichte.

Erfolge in der Kategorie „Halbtrocken und feinherb“ und „Federleicht“

Christian Bindges vom Weingut Bindges im Traben-Trarbacher Ortsteil Rißbach holte sich den ersten Platz in der Kategorie „Halbtrocken und feinherb“. Den Sieg brachte ihm der mit 92 Punkten bewertete 2021er Kröver Letterlay Riesling feinherb, dem die Jury „frische und kühle Kräuterwürze…, eindeutige Schiefernoten mit einem Hauch Minze…“ attestierte. Diese Wertung brachte dem Wein auch den 2. Platz in der Kategorie „Best buy 10 bis 15 Euro“.

Dass die Region wie kaum ein anderes Gebiet auch leichte trockene Rieslinge erzeugen kann, zeigte sich in der Kategorie „Federleicht“. Jungwinzer Nicolas Weber vom Weingut Margarethenhof in Ayl an der Saar überzeugte die Juroren mit seinem 2020 Saar Riesling Gutswein trocken, der 90 Punkte erhielt. Der Wein mit elf Volumenprozent Alkoholgehalt zeichnet sich laut Jury durch würzige Noten und viel Schmelz aus und ist „sehr harmonisch und elegant“.

Die Ergebnisse der Gesamtwertung um den Titel „Riesling Champion“

Das Weingut Fritz Haag aus Brauneberg erreichte in der Gesamtwertung um den Titel „Riesling Champion“ den zweiten Platz, der erste Platz ging an das Weingut Künstler im Rheingau. Der dritte Platz der Gesamtwerbung ging an die Ruwer, an das Weingut Erben von Beulwitz in Mertesdorf.

Die weiteren Spitzenplatzierungen aus dem Anbaugebiet: Kategorie Ortswein trocken: 2. Platz für das Weingut Clemens Busch, Pünderich, für den 2020 Pündericher Nonnengarten Riesling trocken; Kategorie Halbtrocken und feinherb: 2. Platz an Weingut von Hövel, Oberemmel, für den 2021 Saar Riesling Gutswein feinherb; Kategorie Kabinett: 3. Platz für Weingut Maximin Grünhaus an der Ruwer für den 2021 Herrenberg Riesling Kabinett; Kategorie Spätlese: 2. Platz an Weingut Loersch, Leiwen-Zummethöhe, für 2021 Trittenheimer Apotheke Spätlese Alte Reben; Kategorie Edel und Süß: 3. Platz an Weingut Carlo Schmitt, Leiwen, für 2021 Köwericher Laurentiuslay Auslese Fass 19; Kategorie Best Buy 10 bis 15 Euro: 3. Platz an Weingut Loersch, Leiwen-Zummethöhe, für 2021 Trittenheimer Apotheke Spätlese Alte Reben; Kategorie Best Buy ab 20 Euro: 3. Platz für Weingut Erben von Beulwitz, Mertesdorf, für 2021 Kaseler Nies’chen Im Taubenberg Großes Gewächs.