Weinbranche wählt im Herbst neue Sympathieträgerin

Mainz/Neustadt Vertreterinnen von mindestens sieben Anbaugebieten bewerben sich für den Titel der Deutschen Weinkönigin. Bis dahin baut Amtsinhaberin Angelina Vogt in Zeiten der Einschränkungen ihre „digitale Regentschaft“ aus.

Trotz der Corona-Pandemie soll auch in diesem Jahr eine neue Deutsche Weinkönigin gewählt werden. Darauf verständigten sich das Deutsche Weininstitut (DWI), der SWR und die Stadt Neustadt in Abstimmung mit den Vertretern der 13 deutschen Anbaugebiete. Allerdings stellen sich nicht alle regionalen Weinköniginnen zur Wahl, wie das Deutsche Weininstitut und der SWR am Freitag mitteilten. Nicht mit dabei sind Baden, Franken, Nahe, Mittelrhein und Saale-Unstrut, deren Weinköniginnen nach der Absage von Veranstaltungen ihre Amtszeit um ein Jahr verlängern. In Sachsen steht die Entscheidung dazu noch aus.