später lesen Weinernte wird in diesem Jahr überdurchschnittlich FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Twittern

Teilen



Der heiße und meist trockene Sommer bringt den Winzern in Deutschland in diesem Jahr eine deutlich größere Ernte als sonst üblich. Die Menge werde voraussichtlich bei 9,75 Millionen Hektolitern Wein liegen, teilte das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach ersten Schätzungen mit. dpa