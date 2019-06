Weinfest bringt Rheinhessen und Pfalz zusammen

Mölsheim Die beiden größten Weinanbaugebiete Deutschlands legen Wert auf ihre Besonderheiten. Dass sich Rheinhessen und die Pfalz näher sind als oft gedacht, zeigt das Zellertal, das beide miteinander verbindet und aktuell gleich zwei Weinhoheiten hervorgebracht hat.

An diesem Freitag lädt die Initiative „Zellertal-open“ zum achten Mal zum Weinfest „Open Friday“ ein. Erwartet werden 2000 bis 3000 Besucher, die in einem Shuttle-Bus zwischen acht verschiedenen Weingütern hin und her pendeln können.

„Wir sind das letzte Dorf in Rheinhessen“, sagt die rheinhessische Weinkönigin Anna Göhring mit Blick auf die elterliche Gutsschänke in Mölsheim. „500 Meter weiter fängt die Pfalz an, beim Kriegerdenkmal.“ Der Dialekt klingt dort schon anders als in Mainz, hat pfälzische Anklänge. „Rheinhessen sind dynamischer, Pfälzer haben mehr Ruhe und Gelassenheit“, sagt Weinkönigin Anna. „Im Zellertal treffen Pälzer Gemüt und rheinhessischer Individualismus zusammen.“