Weinkeller mit viel Platz für den neuen Jahrgang

Die Lagerbestände für deutschen Wein sind deutlich stärker abgebaut als in vergangenen Jahren. Damit seien die Keller „aufnahmebereit für den großen Weinjahrgang“ 2018, teilte das Deutsche Weininstitut am Dienstag in Bodenheim bei Mainz mit. dpa