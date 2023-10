Agrar Weinlese: Durchschnittliche Erträge und große Unterschiede

Auf deutlich mehr Weinmost dürfen sich laut DWI auch die Winzer in den Gebieten Saale-Unstrut (plus 13 Prozent zum zehnjährigen Mittel), in Franken (plus 9 Prozent) und im hessischen Rheingau (plus 6 Prozent) sowie an der hessischen Bergstraße (plus sechs Prozent) freuen. In Rheinhessen, der Pfalz und Baden als drittgrößtem Anbaugebiet wird von durchschnittlichen Erträgen ausgegangen. Während Rheinhessen auf rund 2,5 Millionen Hektoliter kommen dürfte, wird in der Pfalz mit 2,3 Millionen und in Baden mit 1,2 Millionen gerechnet.