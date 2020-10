Weinprämierung in Corona-Zeiten

Mainz Die Landwirtschaftskammer hat die besten Weine und Sekte der sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebiete ausgezeichnet - als „Leitfunktion für den Markt“. Die Rheinhessen feierten ihre Preisträger in einer Online-Weinprobe.

In der diesjährigen Landesweinprämierung sind 17 Weine und ein Sekt als die besten Tropfen in Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Davon kommen jeweils fünf aus den beiden größten deutschen Weinanbaugebieten, Rheinhessen und der Pfalz. Drei Siegerweine stellen Winzer an der Mosel und zwei an der Nahe. Die kleineren Anbaugebiete Ahr und Mittelrhein sind mit jeweils einem Wein vertreten. Der rheinland-pfälzische Siegersekt wurde an der Mosel erzeugt. „Diese Erzeugnisse gehören zur qualitativen Spitze und haben für den Markt eine Leitfunktion“, sagte der Präsident der Landwirtschaftskammer, Norbert Schindler.