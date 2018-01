später lesen Weintrinken im virtuellen Weinberg FOTO: Uwe Anspach FOTO: Uwe Anspach Teilen

Für einen verstärkten Einsatz digitaler Techniken bei der Weinvermarktung hat die Marketing-Professorin Laura Ehm geworben. Derzeit übe sich die Branche noch in Zurückhaltung, hieß es in ihrem Vortrag anlässlich der 71. Pfälzischen Weinbautage am Mittwoch in Neustadt. „Die Betriebe stehen den neuen technologischen Entwicklungen häufig noch skeptisch gegenüber, so dass die Branche insgesamt keine Vorreiterrolle bei der Digitalisierung einnimmt.“ Dabei biete die Digitalisierung viele Möglichkeiten: So könnten Unternehmen durch die Optimierung von Prozessen Kosten sparen. „Durch den Einsatz digitaler Technologien kann zudem das Kundenerlebnis verbessert und der direkte Kundenkontakt intensiviert werden.“ dpa